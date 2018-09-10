2018-09-10T08:45:22+03:00
Общество

На трассе под Волгоградом пешеход попал под колеса двух легковушек и «Газели»

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
Сергей ВИКТОРОВ
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Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествяПешеход от полученных травм погиб на месте происшествяФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жуткая авария произошла вечером воскресенья, 9 августа, в Быковском районе Волгоградской области. 60-летнего пешехода сбили сразу три автомобиля.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 20:00 на 674-м километре трассы Самара – Волгоград. 35-летний житель Нижегородской области на «Ладе Приоре» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Светоотражающих элементов на одежде пешехода также не было, и водитель слишком поздно заметил человека на дороге.

Сразу после наезда на несчастного пешехода наехали грузовая «Газель» и легковушка Renault Logan – они все ехали позади «Приоры», а их водители также не успели среагировать на резкое изменение дорожной обстановки.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

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