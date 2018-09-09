2018-09-09T19:09:43+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе столкнулись фура и иномарка: водитель погиб

Трагическая авария произошла во Фроловском районе днем 9 сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Днем 9 сентября очевидцы, которые ехали по трассе Волгоград-Москва по территории Фроловского района, наблюдали жуткую картину: фура внесла с дороги иномарку. Зрелище не для слабонервных. Огромный многотонник- рефрижератор развернуло поперек дороги. Кабина разбита и сильно повреждена. А от легковушки вообще осталась только груда железа: машину от удара выбросило на обочину, где она еще и перевернулась.

Случилась авария неподалеку от хутора Ветютнев Фроловского района. Официальной информации о ДТП пока нет. Сотрудники МЧС долго пытались достать водителя из искореженного авто. Это был «Хюндай Солярис». Вероятнее всего он вылетел на встречную полосу, где и врезался в грузовик.

К сожалению, по словам очевидцев, водитель иномарки скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Информация по данному ДТП уточняется. На месте работают экстренные службы.

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