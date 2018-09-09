2018-09-09T16:46:21+03:00
Общество

Явка на выборах в Волгоградской области: к трем часам дня – 16,23%

Активность волгоградцев в голосовании оставляет желать лучшего
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
К трем часам дня поток избирателей на участки Волгоградской области так и не хлынул.К трем часам дня поток избирателей на участки Волгоградской области так и не хлынул.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Затишье утром на избирательных участках 9 сентября объясняли тем, что люди еще спят. К полудню активность избирателей действительно возросла, но все же едва перевалила десятипроцентный барьер. К трем часам дня поток людей на избирательные участки тоже не хлынул. И, как сообщили «КП-Волгоград» в теризбиркоме, по данным на 15.00 средняя явка на выборах Волгоградской области 2018 составила 16,23%.

Как и утром, активнее в течение дня голосовали жители Камышина. Почти двадцать процентов, точнее 19,63%, избирателей пришли выбрать своего депутата, который будет представлять их интересы в городской думе.

В Волжском к трем часам дня пришли проголосовать 14,85%. В Волгограде, где сегодня также выбирают новый состав городской думы, активность еще ниже: всего 13,6% избирателей дошли до своих участков, чтобы сделать выбор.

А вот в сельских районах люди более активные. В 22 муниципальных районах области явка на выборах в Волгоградской области 2018 в среднем составила 33,17%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей