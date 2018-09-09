Явка на выборах в Волгоградской области: к трем часам дня – 16,23%

9 Сент. 16:46 2018-09-09T16:46:21+03:00

К трем часам дня поток избирателей на участки Волгоградской области так и не хлынул. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Затишье утром на избирательных участках 9 сентября объясняли тем, что люди еще спят. К полудню активность избирателей действительно возросла, но все же едва перевалила десятипроцентный барьер. К трем часам дня поток людей на избирательные участки тоже не хлынул. И, как сообщили «КП-Волгоград» в теризбиркоме, по данным на 15.00 средняя явка на выборах Волгоградской области 2018 составила 16,23%.

Как и утром, активнее в течение дня голосовали жители Камышина. Почти двадцать процентов, точнее 19,63%, избирателей пришли выбрать своего депутата, который будет представлять их интересы в городской думе.

В Волжском к трем часам дня пришли проголосовать 14,85%. В Волгограде, где сегодня также выбирают новый состав городской думы, активность еще ниже: всего 13,6% избирателей дошли до своих участков, чтобы сделать выбор.

А вот в сельских районах люди более активные. В 22 муниципальных районах области явка на выборах в Волгоградской области 2018 в среднем составила 33,17%.