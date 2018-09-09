2018-09-09T15:23:53+03:00
Общество

По маршруту СТ «Ельшанка - ВГТЗ» за два месяца проехали 1 миллион волгоградцев

Объединенный маршрут сразу стал в Волгограде популярным
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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О едином маршруте скоростного трамвая, который бы связал «Ельшанку» и ВГТЗ, волгоградцы мечтали давно. Поэтому, когда его таки запустили – 9 июля этого года, он сразу стал популярным. За два месяца им воспользовались уже более 1 миллиона человек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Еще бы, ведь мало того, что этот маршрут, объединивший СТ и СТ-2, теперь связывает пять районов города и волгоградцам теперь не надо делать пересадки. Так еще и трамваи стали чаще ходить: интервал сократился в два раза, и теперь вагоны подходят к станциям каждые 3-6 минут.

Напомним, что раньше такой единый маршрут не могли запустить по той причине, что в Волгограде просто не хватало трамваев с двусторонним расположением дверей. В 2018-м – перед мундиалем – город закупил 20 низкопольных вагонов у Усть-Катавского завода. И теперь трамваи на данном маршруте работают с 05.50 утра до 23.10 вечера с интервалом в часы пик – 6-7 минут. А время в пути между конечными станциями теперь занимает всего 40-45 минут.

Кстати, кроме этих новых вагонов в Волгограде трамвайный парк пополнили в этом году еще 33 33 трамвая проекта модернизации 2013-2014 годов – вагоны подарила Волгограду транспортное предприятие Москвы.

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