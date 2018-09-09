2018-09-09T16:48:51+03:00
Общество

Виталий Лихачев о выборах Волгограда 2018: Все проходит в благоприятной обстановке

Главы Волгограда и Волжского проголосовали на своих участках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Во второй половине дня, 9 сентября, на избирательные участки Волгоградской области, потихоньку стали подтягиваться избиратели. Пришел на участок в Краснооктябрьском районе и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

- Хочу отметить высокий уровень организации выборов – на избирательном участке, несмотря на большое количество желающих проголосовать, все проходит в штатном режиме, в благоприятной обстановке, - отметил глава администрации.

Напомним, что в Волгограде сегодня выбирают новый состав гордумы. С этого созыва его численность сократится до 36 человек. А претендуют на эти места более трехсот кандидатов.

Мэр Волжского Игорь Воронин также пришел отдать свой голос на участок.

- Я сегодня проголосовал за стабильность нашего общества и нашей страны в целом, за уверенность, за намеченные цели, чтобы у нас все было хорошо, - подписал свое фото на избирательном участке глава города-спутника. Здесь также сегодня выбирают новых депутатов городской думы, с которыми Воронину придется работать плечом к плечу.

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Сегодня важный день для всего Волжского, для волжан. Мы выбираем, как город будет жить дальнейшие 5 лет. Я сегодня проголосовал за стабильность нашего общества и нашей страны в целом, за уверенность, за намеченные цели, чтобы у нас все было хорошо. Я хотел бы, чтобы волжане не остались в стороне и выразили свою гражданскую позицию за стабильное и успешное процветание города Волжского.
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