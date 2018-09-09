2018-09-09T13:13:55+03:00
Общество

Явка на выборах Волгоградской области 2018 к полудню перевалила за 10%

В Волгограде горожане не торопятся голосовать
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Самыми активными и сознательными пока оказались жители Камышина и селяне.Самыми активными и сознательными пока оказались жители Камышина и селяне.Фото: Иван МАКЕЕВ
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К полудню 9 сентября явка на выборах в Волгоградской области 2018 едва перевалила за десять процентов. В среднем, как уточняют «КП-Волгоград» в теризбиркоме, явка избирателей составила –10,19%. Скажем так, показатель невысокий, но еще и не вечер.

Напомним, что сегодня в России – единый день голосования. В Волгоградской области проходят выборы в органы местной власти. В частности, в Волгограде, в Волжском и Камышине выбирают новые составы гордум. Самыми сознательными пока оказались жители Камышина: здесь явка на выборах составила к 12.00 - 13,92% (по единому избирательному округу). Проснулись к полудню и волжане: в Волжском уже проголосовало 9,34% избирателей. А вот в Волгограде активность пока не высокая. На избирательных участках пусто. За четыре часа в областном центре проголосовали всего 8,04%.

Правда, еще не вечер. Избирательные участки на выборах в Волгоградской области 2018 будут открыты до 20.00. В регионе открыты 666 участков.

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