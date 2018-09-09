2018-09-09T12:53:14+03:00
Происшествия

В Урюпинске 19-летний водитель чуть не убил на дороге подростка и друга

Молодой парень врезался на «пятнашке» в дерево
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Машина – в хлам, три молодых человека - в больнице: так закончились гонки, которые устроил по дорогам Урюпинска Волгоградской области 19-летний водитель. Три друга – водитель за рулем ВАЗ-21150, в салоне - 16-летний подросток и 22-летний молодой человек мчались ночью по проспекту Ленина в сторону улицы Репина. Видимо, решили погонять по пустым ночным улицам. Догонялись до того, что неопытный водитель не справился с управлением, и машину занесло на дороге. Ее стало кидать из стороны в сторону: сначала он зацепил левую обочину, потом правую, а затем слетел с асфальта и практически на полном ходу врезался в дерево. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, травмы получили все трое, и все теперь «отдыхают» на больничных койках.

А под утро – примерно в 05.55 еще один резвый водитель не справился с управлением и затормозил об световую опору. Случилось это в Волгограде на улице Рокоссовского. Машина «Рено Логан» от удара о столб перевернулась и опрокинулась в кювет. 59-летний водитель остался жив, но получил травмы.

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