2018-09-09T12:35:30+03:00
Общество

Парк «Юбилейный» в Волгограде почти готов к открытию

Системы полива и освещения уже готовы, рабочие обустраивают клумбы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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До холодов парк «Юбилейный», который находится в Красноармейском районе Волгограда, встретит своих гостей в обновленном виде. У местных жителей появится еще одна благоустроенная зона отдыха. На данный момент подрядчик уже смонтировал систему полива и освещения, установил камеры видеонаблюдения. Здесь установят 70 новых фонарей. Тротуарные дорожки укладывают плиткой, и сделают 18 клумб, как заложено в проекте. Девять из них уже готовы.

- В ближайшие дни здесь поставят стилизованные под Севастопольскую набережную малые архитектурные формы. И парковая зона приобретет законченный обустроенный вид, - говорят в администрации Волгограда.

Напомним, что обновлять парк «Юбилейный» начали еще в 2017 году. Тогда здесь с горем пополам соорудили и запустили плоскостной фонтан под названием «Исполнение желаний», поставили рядом удобные лавочки и разбили цветники. В мэрии обещают, что в этом году следить за качеством работ будут более тщательно: контролировать будут сотрудники МБУ «ЖКХ Красноармейского района». В этом году парк попал в число тех территорий, которые обустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этой же программы в Волгограде обновят сквер Пушкина, и парк «Сказка», склоны поймы реки Царица и сквер у «Гасителя».

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