В Волжском пропал 19-летний Михаил Наумов

9 Сент. 12:12 2018-09-09T12:12:53+03:00

Парень ушел ночью из дома и больше его никто не видел

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«Помогите разыскать этого молодого парня. Ушел из дома в два часа ночи и больше его никто не видел. Мать с ума сходит от переживаний!», - такой крик о помощи появился в волгоградских группах в соцсетях днем 8 сентября. А уже вечером к поиску парня подключились волонтеры.

Как рассказали «КП-Волгоград» активисты «ВолгоСпас – поиск пропавших детей», «потеряшке» 19 лет. Зовут парня Михаил Наумов. Живет он в Волжском по улице Советская. Что произошло дома накануне, волонтеры и знакомые не уточняют, известно лишь то, что он среди ночи - с 7 на 8 сентября - хлопнул дверью и ушел и неизвестном направлении. С тех пор родные ничего о нем не знают.

- Мальчишка худощавый, высокий, с темными волосами и карими глазами, - уточняют активисты.

В день пропажи волжанин был одет в черную спортивную толстовку, светло-серые спортивные трико. На ногах – черные тканевые кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы видели его на улицах города, сообщите, пожалуйста по телефонам волонтеров, указанным в ориентировке, или в полицию по телефонам 02 или 112.