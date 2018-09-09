2018-09-09T11:40:29+03:00
Общество

Явка на выборах Волгоградской области 2018 в десять утра составила 4,21%

Активнее всего пока голосуют в Камышине
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока волгоградцы на голосование не торопятся.Пока волгоградцы на голосование не торопятся.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Утром на волгоградских избирательных участках, где проходят выборы в местные органы власти Волгоградской области, было немноголюдно. То ли волгоградцы отсыпаются в выходной день, то ли не торопятся голосовать, но на участках пусто. По данным региональной избирательной комиссии, явка на выборах Волгоградской области к 10.00 составила в среднем 4,21%.

Активнее всего пока что голосуют жители Камышина, где выбирают новый состав городской думы. Там к 10 утра явилось уже 7,46% избирателей. В Волгограде на избирательные участки к этому времени пришли лишь 3,22% избирателей. В Волжском явка избирателей на выборах на данный момент и вовсе составляет всего 2,9%. Такие данные «КП-Волгоград» озвучили в теризбиркоме.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования в Волгоградской области проходят 156 избирательных компаний. Открыто 666 участков. Пока никаких ЧП или непредвиденных ситуаций на местах не зафиксировано. Выборы в Волгоградской области 2018 проходят в штатном режиме.

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