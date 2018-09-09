2018-09-09T10:49:50+03:00
Общество

На Набережной Волгограда обновляют колонны и цоколь пропилей

На карнизах и скульптурах восстановят всю лепнину
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Все гранитные плиты в основании колонн и скульптуры (сверху) демонтируют, восстановят, и вернут на место.Все гранитные плиты в основании колонн и скульптуры (сверху) демонтируют, восстановят, и вернут на место.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

После реконструкции восьмиколонные пропилеи на Набережной станут, как новые. Построенные еще в 1952 году они, на первый взгляд, неплохо сохранились, но, когда обследовали поближе, выяснилось, что проблем предостаточно. Штукатурка разрушилась, на колонная появились трещины, часть гранитных плит в основании утрачена, как и часть лепнины. Пострадали за годы и скульптуры, расположенные наверху. Все это сегодня поэтапно восстанавливают специалисты подрядной организации.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на данный момент они уже очистили пропилеи от старой краски и штукатурки, арматуру - от коррозии, а также восстановили кровлю. Саму конструкцию рабочие укрепили. А скульптуры сняли, поместили в деревянные ящики с опилками и отправили на реставрацию, где по архивным документам мастера восстановили все утраченные элементы.

- Другая группа специалистов отреставрировала декоративные карнизы и лепные панно на верхней части пропилей. После конструкцию покрыли фасадной краской, - уточнили в мэрии.

Сейчас рабочие взялись за основание: восстанавливают колонны и пол. Цоколь пропилей, на котором уложены плиты из красного неполированного гранита, пришел в негодность. На камнях сколы и вандалистские надписи. Их демонтируют, промоют спецраствором и вернут на место. Гранитные ступени, которые усели за годы эксплуатации, демонтируют, а основание под ними выровняют. После камень очистят от загрязнений и вернут на место.

Параллельно, напоминают в администрации Волгограда, идет реконструкция лестницы Набережной. Конструкцию принято решение усилить, а лестничные марши – обновить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители показали, что находится под центральной лестницей набережной (подробнее)

На набережной Волгограда построят амфитеатр и фонтаны, а старые деревья заменят. На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей [фото, видео] (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей