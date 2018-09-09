На Набережной Волгограда обновляют колонны и цоколь пропилей

9 Сент. 10:49 2018-09-09T10:49:50+03:00

Все гранитные плиты в основании колонн и скульптуры (сверху) демонтируют, восстановят, и вернут на место. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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После реконструкции восьмиколонные пропилеи на Набережной станут, как новые. Построенные еще в 1952 году они, на первый взгляд, неплохо сохранились, но, когда обследовали поближе, выяснилось, что проблем предостаточно. Штукатурка разрушилась, на колонная появились трещины, часть гранитных плит в основании утрачена, как и часть лепнины. Пострадали за годы и скульптуры, расположенные наверху. Все это сегодня поэтапно восстанавливают специалисты подрядной организации.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на данный момент они уже очистили пропилеи от старой краски и штукатурки, арматуру - от коррозии, а также восстановили кровлю. Саму конструкцию рабочие укрепили. А скульптуры сняли, поместили в деревянные ящики с опилками и отправили на реставрацию, где по архивным документам мастера восстановили все утраченные элементы.

- Другая группа специалистов отреставрировала декоративные карнизы и лепные панно на верхней части пропилей. После конструкцию покрыли фасадной краской, - уточнили в мэрии.

Сейчас рабочие взялись за основание: восстанавливают колонны и пол. Цоколь пропилей, на котором уложены плиты из красного неполированного гранита, пришел в негодность. На камнях сколы и вандалистские надписи. Их демонтируют, промоют спецраствором и вернут на место. Гранитные ступени, которые усели за годы эксплуатации, демонтируют, а основание под ними выровняют. После камень очистят от загрязнений и вернут на место.

Параллельно, напоминают в администрации Волгограда, идет реконструкция лестницы Набережной. Конструкцию принято решение усилить, а лестничные марши – обновить.

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