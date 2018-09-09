2018-09-09T12:38:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в деревянном доме едва не сгорела 85-летняя пенсионерка

А в Жирновском районе огонь уничтожил 15 тонн сена
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бабушку успели спасти, но она надышалась дымом и сейчас в больнице.Бабушку успели спасти, но она надышалась дымом и сейчас в больнице.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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У волгоградских спасателей – горячая пора: за минувшие сутки, 8 сентября, они 66 раз выезжали на тушение пожаров. Не обошлось и без пострадавших. Так, едва успели пожарные спасти 85-летнюю бабушку из горящего дома в Краснослободске.

Тревожное сообщение о том, что горит дом, поступило диспетчеру в 22.51. Звонили жители с улицы Дзержинского. Они рассказали, что огонь вспыхнул в деревянном доме, где живет одинокая старушка. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, одна из комнат в доме уже полыхала. Старенькая хозяйка успела надышаться дымом и ее пришлось срочно госпитализировать. За 25 минут потушили и пожар.

А в посёлке Ливнево Жирновского района огонь уничтожил целый сенник, внутри которого было примерно 15 тонн сена. Сухая трава вспыхнула, как спичка и сгорела дотла в считанные минуты. Эксперты говорят, все из-за неосторожного обращения с огнем

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