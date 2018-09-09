На даче под Волгоградом собака изгрызла пенсионерку

9 Сент. 10:09 2018-09-09T10:09:21+03:00

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В больницу №15 Волгограда 8 сентября поступила 78-летняя женщина. На ее теле медики насчитали десятки укусов – на голове и руках. Женщина истекала кровью. Как выяснилось, ее до смерти чуть не загрызла собака.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это, когда женщина была на даче - в СНТ Металлург Светлоярского района. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.

А в Суровикинском районе вчера, 8 сентября, чуть не разбился 4-летний мальчишка. Ребенок отправился гулять со своим братом по навесному мосту через балку, который находится неподалеку от дома в станице Нижний Чир (по улице Школьная). И в какой-то момент малыш не удержался и рухнул вниз. Благо высота в этом месте была небольшая - пару метров от земли. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, катотравму, ушиб левой пояснично-кресцовой области, а также многочисленные ссадины. Сейчас малыш в больнице.