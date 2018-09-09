2018-09-09T09:55:17+03:00
Происшествия

На юге Волгограда маршрутка протаранила иномарку: водитель в больнице

Маршрутчик не пропустил «Тойоту» на повороте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В больницу с травмами увезли водителя "Тойоты".В больницу с травмами увезли водителя "Тойоты".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу несколько ДТП с участием маршруток произошло вчера, 8 сентября, в Волгограде. Примерно в половине шестого вечера в аварию попало маршрутное такси под номером «160». И все по вине водителя микроавтобуса.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. 32-летний водитель маршрутки решил, что ему правила дорожного движения не писаны и не пропустил на перекрестке с улицей Тарифной «Тойота Виста», которая поворачивала со встречной полосы. 52-летний водитель иномарки думал, что маршрутка остановится, поэтому продоллжил поворот. В результате – у «Тойоты» разбит перед авто, водитель получил травмы и его пришлось увезти в больницу. Маршрутка «Луидор» тоже пострадала, но к с частью, все пассажиры остались целы и невредимы.

Напомним, днем 8 сентября на юге Волгограда в аварию попали еще две маршрутки - №29 и №5с. Пострадали два пассажиры – 46-летний мужчина и 20-летняя девушка.

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