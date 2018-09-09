На выборах в Волгоградской области 2018 открылись все избирательные участки

9 Сент. 09:42 2018-09-09T09:42:37+03:00

Следить за процессом на участках будут 1300 наблюдателей

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Утром 9 сентября на выборах Волгоградской области 2018 открылись все – 666 участков. Сегодня в регионе пройдут 156 избирательных кампаний. Выборы проходят в 22 муниципальных районах и 3 городских округах, в том числе выбирают Городские думы Волгограда, Волжского и Камышина. Всего голосование коснется более 60 процентов населения Волгоградской области.

За выборами в Волгоградской области 2018 будут следить 1300 наблюдателей. Именно такую цифру «КП-Волгоград» накануне озвучил секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин.

9 сентября в Волгоградской области горячая линия «За чистые выборы». Специалисты будут принимать звонки по номеру: 8 (8442) 60 29 20.

- Отметим, в Волгограде организована работа горячей линии связи с избирателями ТИК Дзержинского района. Ее телефон: 8 (8442) 54 52 73, - рассказали в теризбиркоме.

Данные о явке на выборах Волгоградской области 2018 будут транслировать в редиме онлайн.