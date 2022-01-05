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Здоровье5 января 2022 8:43

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 января: число новых заболевших снизилось до 200

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 января 2022 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 января

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 января

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области продолжает улучшаться, по сравнению с ноябрем-декабрем суточный прирост заразившихся снизился более чем в 2 раза. Число новых случаев ковида снизилось до двухсот. 5 января в регионе COVID-19 заболели 203 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. В последний раз такие цифры фиксировались еще в июле. Сегодня Волгоградская область занимает 23-е место в стране по новому числу заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России среду выявили 15 772 случая COVID-19 в 84 регионах, всего в стране за пандемию вирус подхватили 10 585 984 россиянина. За сутки от ковида скончались 828 жителей страны. За все время коронавирус унес жизни 313 015 человек.

В Волгоградской области за пандемию ковидом заразился 130 331 житель. От COVID-19 погибли 5 614 волгоградцев. За последние сутки в регионе умерли 19 пациентов.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика ковида в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В течение пяти дней нового года каждые сутки от коронавируса выздоравливает более 200 волгоградцев. За последние сутки вылечились 259 пациентов. За всю пандемию победили вирус 120 527 жителей Волгоградской области.

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