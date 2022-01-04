Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 января: с ноября заболеваемость снизилась более чем в 2 раза

В начале 2022 года заметно снижается заболеваемость коронавирусом в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область 4 января 2022 года опустилась на 23-е место в стране по числу заразившихся коронавирусом за последние сутки. Еще 212 человек в регионе получили положительный результат теста на COVID-19. По сравнению с ноябрем, когда в сутки фиксировалось 473 новых случаев, сейчас заболеваемость снизилась более чем в 2 раза. Официально в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусом заразились уже 130 128 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 января 2022 года.

К сожалению, пока невозможно остановить смертность. Люди умирают от коронавируса ежедневно, хотя и не в таком количестве, как раньше. 4 января зарегистрировали 16 летальных случаев. Всего с начала пандемии наша область потеряла уже 5595 жителей, которые не смогли победить ковид.

Прирост заболевших все меньше с каждым днем.

205 человек за последние сутки выписали с больничного. Так что число заболевших и выздоровевших примерно одинаковое. Улучшение обстановки с ковидом позволило перевести в обычный режим ряд стационаров. При этом в регионе продолжают действовать строгие ограничительные меры и требование предъявления QR-кодов в непродовольственных магазинах, кинотеатрах, театрах и музеях, в салонах красоты, банях и фитнес-клубах.