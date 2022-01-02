Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 января: за сутки заболевших больше, чем вылечившихся

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 2 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области не прекращается спад заболеваемости коронавирусом. В первые 2 дня нового года ковидом заразились менее 250 жителей за сутки. 2 января COVID-19 подтвердился у 240 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Долгое время число выздоравливающих от ковида волгоградцев за сутки было больше, чем новых случаев заболевания. Сегодня в регионе иная картина: вылечились от коронавируса 237 пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 января 2022 года.

Ковид в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За все время распространения ковида его подхватили 129 680 жителей Волгоградской области. Из них выздоровели 119 836 человек. Пандемия унесла жизни 5 561 волгоградца. За последние сутки от коронавируса умерли 16 жителей региона.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 2 января выявили 18 233 случая COVID-19 в 84 регионах. За пандемию заразились более 10,5 миллиона россиян. За сутки от ковида скончались 811 человек, всего в стране погибли от коронавируса 310 518 пациентов.