В Волгограде врачи 23 раза "заводили" сердце молодой пациентки

После операции женщина сможет не только вести полноценную жизнь, но и стать мамой.

Этот случай волгоградские медики называют не иначе, как предновогоднее чудо. 23 раза за сутки остановилось сердце у молодой пациентки областного кардиоцентра, но врачи снова и снова возвращали женщину к жизни.

31-летнюю женщину привезли в волгоградский кардиоцентр за две недели до Нового года - 15 декабря. До этого волгоградка на здоровье особо не жаловалась, но в декабре она впервые потеряла сознание. Бригада скорой привезла ее в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Врачи не увидели явных проблем и отпустили женщину домой. Но спустя несколько минут уже на пороге больницы волгоградка снова потеряла сознание, у нее остановилось сердце. Пациентку реанимировали, но сердце снова остановилось. И так 23 раза за сутки кардиологи раз за разом вырывали пациентку из лап смерти. Это потрясло даже самых опытных врачей. Чтобы выяснить, что стало причиной череды клинических смертей, волгоградским медикам пришлось провести множество исследований.

- Только по результатам сцинтиграфии миокарда найдены признаки, характерные для постмиокардитических изменений миокарда левого желудочка. Это была абсолютная находка как для врачей, так и для самой пациентки и ее родных, - рассказывает главврач кардиоцентра Виталий Иваненко.

Перед Новым годом молодой пациентке сделали операцию - для контроля ритма имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Этот «чудо-аппарат» позволит волгоградке не только вести полноценную жизнь, но и стать мамой. По словам женщины, она мечтает о ребенке. И врачи уверены, что сердце не помешает эту мечту исполнить.