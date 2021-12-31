Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 9:36

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 декабря: тысячи человек встретят Новый год в ковидных госпиталях

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 декабря 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодня болеют ковидом около 4,5 тысячи волгоградцев.

На сегодня болеют ковидом около 4,5 тысячи волгоградцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградская область готовится встречать новый 2022 год в режиме ковидных ограничений. Заболеваемость коронавирусом ушла от пиковых значений – на сегодня 262 заразившихся за сутки. Всего же за время пандемии подхватили COVID-19 более 192 тысяч жителей региона. По этому показателю Волгоградская область остается на 15-м месте в России. А вот уровень коллективного иммунитета достиг 60,4%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 декабря 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Инфографика. Яндекс

По данным федерального оперштаба, в Волгограде и области за минувшие сутки эксперты подтвердили еще 18 смертей от коронавируса. Всего же осложнения этой опасной инфекции унесли жизни 5528 волгоградцев.

Перед новогодними праздниками выписали из ковидных госпиталей еще 518 пациентов. В целом за год и девять месяцев одолеть ковид удалось 119,3 тысячи волгоградцев. Однако несколько тысяч жителей региона вместе с борющимися за их жизни медиками все же встретят 2022 год в инфекционных стационарах.

В Волгограде и области продлили срок действия карантинных ограничений. Новый год пройдет под знаком ковида, но праздник все же будет. Отмечать разрешили на свежем воздухе.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2021: последние новости