Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 декабря: тысячи человек встретят Новый год в ковидных госпиталях

На сегодня болеют ковидом около 4,5 тысячи волгоградцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградская область готовится встречать новый 2022 год в режиме ковидных ограничений. Заболеваемость коронавирусом ушла от пиковых значений – на сегодня 262 заразившихся за сутки. Всего же за время пандемии подхватили COVID-19 более 192 тысяч жителей региона. По этому показателю Волгоградская область остается на 15-м месте в России. А вот уровень коллективного иммунитета достиг 60,4%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 декабря 2021 года.

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По данным федерального оперштаба, в Волгограде и области за минувшие сутки эксперты подтвердили еще 18 смертей от коронавируса. Всего же осложнения этой опасной инфекции унесли жизни 5528 волгоградцев.

Перед новогодними праздниками выписали из ковидных госпиталей еще 518 пациентов. В целом за год и девять месяцев одолеть ковид удалось 119,3 тысячи волгоградцев. Однако несколько тысяч жителей региона вместе с борющимися за их жизни медиками все же встретят 2022 год в инфекционных стационарах.

В Волгограде и области продлили срок действия карантинных ограничений. Новый год пройдет под знаком ковида, но праздник все же будет. Отмечать разрешили на свежем воздухе.