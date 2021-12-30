«При таком транспортном потоке всегда будет то, что есть»: волгоградцы об уборке заснеженных трасс

Дороги чистят круглосуточно, но в условиях сильных снегопадов и нескончаемого потока машин добиться нужного результата очень трудно. Фото: Юлия Данильченко

Вторые сутки дорожные службы Волгограда в круглосуточном режиме борются с последствиями снегопадов. Выгнали всю технику и всех рабочих. Но многие горожане недовольны: на дорогах каша, и если главные магистрали чистят, то второстепенные улицы остаются труднопроходимыми. Однако у проблемы две стороны. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать коллапс, а также убирать машины с обочин, чтобы не мешать спецтехнике. Но разве кто послушал? За продуктами, за подарками, за елками – поток машин не останавливается.

Член общественной палаты Волгограда и бизнесмен Андрей Сукачев поделился своими наблюдениями о том, почему и кто оказался не готов к снегопадам и какую ответственность должны брать люди.

«Машин очень много. Если честно, то для меня загадка, откуда и куда столько людей едут всю эту последнюю неделю. Ладно бы утром или вечером, а то в рабочее время. Наверное, в магазины.

В ряды машин вклинилась уборочная техника. Она сдерживает движение, а поток и припаркованные на обочине автомобили сдерживают её, от этого она этот поток ещё больше сдерживает, а поток ещё больше тормозит её. Цепочка обстоятельств. Ну где взять такого волшебника, который бы в этих условиях всё быстро привёл в порядок. А зима подсыпает и подсыпает. И сколько техники не выводи на улицы при таком транспортном потоке всегда будет то, что есть», - написал в соцсетях Андрей Сукачев.

Председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев обращает внимание, что снегопад парализовал не только Волгоград, но и другие города.

«Десятки массовых ДТП, желтый уровень опасности погоды, почти сотня сообщений в экстренные службы города, обещание властей вывезти с улиц город выпавший снег к 19 января. Вот ведь власти бездарные город довели, да? Только город-то не Волгоград. Это все в Ростове. А еще Воронеже, а также в обеих столицах. Мощный циклон обрушился сразу на несколько крупных городов России».

Во многих больших городах, которые завалило осадками, огромные пробки и десятки аварий.

«Петербуржцы жалуются на горы неубранного грязного снега, скользкие тротуары и проезжую часть, а власти северной столицы предлагают жителям «перетерпеть снег»… А у нас что? Да, снег тоже лежит – но на обочинах гораздо больше, чем на проезжей части – значит чистят. Ни одна улица, даже улочка не стоит. Понятно, что сверху почищенного опять насыпает, но проехать можно, а насыпанный так же почистят – спецтехника не останавливается. Да и общественный транспорт ходит – как видим, чистят и дороги, и рельсы. Если б не буксующие фуры на лысой резине, занимающие сразу полосу, а то и две и тормозящие остальной поток, то и заторов стало бы меньше в разы, и с уборкой снега управились бы еще быстрей», - отмечает Евгений Князев.