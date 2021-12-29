Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 декабря: 275 заболевших и 19 умерших

Актуальные данные о коронавирусе на 29 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 декабря в России положительные тесты на коронавирус получили 21 119 пациентов. в Волгоградской области за сутки заболели +275 жителей. В целом заболеваемость в регионе, который занимает 24-е место по приросту инфицированных в стране, снизилась на 2,8% по сравнению с показателями за 28 декабря. Но выросла смертность: если накануне от ковида скончались 17 человек, то сегодня – 19 (+11,8%). Однако в целом статистика летальных случаев снизилась вдвое – в начале декабря сообщалось о 39 погибших за сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 декабря 2021 года.

Фото: оперштаб РФ.

В России ха период пандемии коронавирусом заразились10 458 271 человек, в Волгоградской области - 128 662 жителей. Статистика смертности тоже увеличивается.

Фото: оперштаб РФ.

- За сутки в РФ зафиксировано 932 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 307 022 человека, - сообщили в оперативном штабе.

В Волгограде и области от ковида умерли 5 489 пациентов. Полную вакцинацию прошли 1 346 126 человек, это 59,4% от требуемых показателей. Напомним, на новогодних праздниках (кроме 1 января) прививочные пункты будут работать в обычном режиме.