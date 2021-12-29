Максимум пространства, кофезона и тест-драйв девайсов

Фото: Ольга Тягнибеда

Несмотря на повсеместную цифровизацию, для каждого из нас по-прежнему остается важным личное общение и проявление заботы – новые офисы Сбербанка, открывшиеся в Волгограде в преддверии нового года, представляют собой современные пространства, где можно не только получить банковские услуги и протестировать технические новинки, но и в комфортной обстановке пообщаться со специалистом, отдохнуть и выпить кофе.

Первые обновленные офисы открылись в Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской, 41 и в Кировском районе по адресу ул. 64 Армии, 75.

Место для общения и встреч

Фото: Ольга Тягнибеда

Здесь все как на ладони – максимум света и пространства, никаких преград и барьеров. При этом интуитивно понятно назначение каждой из функциональных зон. Так на диванчике в зоне ожидания можно зарядить телефон и выпить кофе, а чашечку бодрящего напитка можно сделать здесь же в уютной кофезоне.

Фото: Ольга Тягнибеда

В офисе нет привычных рабочих зон с окнами - получить консультацию или услугу можно прямо за столом за чашкой кофе. Даже сотрудники в обновленном офисе сменили стандартную униформу на одежду в стиле кэжуал – это одно из условий создания демократичной атмосферы, располагающей к более комфортному общению с посетителями.

Фото: Ольга Тягнибеда

Сегодня мы с вами присутствуем на значимом событии – открытии первого офиса нового формата Сбера на территории Волгоградской области, - отметил заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков на открытии офиса банка в Ворошиловском районе. Считаю, что работа по модернизации банковской филиальной сети в Волгоградской области позволит нашему региону идти в ногу со временем в этой важной для населения сфере. Новые офисы – это отличный пример того, как Сбер реагирует на современные запросы своих клиентов – жителей региона. Уверен, что технологии, которые здесь применены, принесут большую пользу населению региона, сделают процесс обслуживания в банке еще более удобным и оперативным».

Умные банкоматы и доступные гаджеты

Одна из самых интересных площадок нового офиса – зона, где можно протестировать умные устройства от SberDivices. Здесь посетители могут ознакомиться с инновационными продуктами банка– SberBox, SberPortal, «умными» лампочки и другими девайсами, а также подключиться к мультимедийному сервису Okko и мобильному оператору СберМобайл. Рядом — локация, где можно воспользоваться сервисом СберЛогистика: упаковать, оформить и отправить посылку или получить заказ из интернет-магазина в специальном постамате.

Фото: Ольга Тягнибеда

Еще одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом. Их внешний вид напоминает смартфон, а интерфейс – мобильное приложение Сбера. Новые автоматы распознают человека по биометрическим данным, после чего нужно ввести индивидуальный код безопасности и пользователю откроется доступ к функциям. Например, к снятию денег или проведению любой операции, только теперь это можно сделать с помощью голосовых команд и без использования банковской карты или смартфона.

Фото: Ольга Тягнибеда

«Сегодня многие клиенты банка пользуются удаленными услугами, - отмечает Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанка. Однако, наши аналитики отмечают, что значительной части клиентов по-прежнему важно живое общение, очные консультации наших сотрудников. Главная цель переформатированных офисов – повысить доступность и уровень комфорта услуг Сбера для наших клиентов. Новый формат офисов позволяет быть ближе к посетителям. Уверена, что те технологии, которые представлены в новом офисе, будут полезны жителям и помогут оперативно получать различные услуги банка в одном месте».

На зеленой стороне

Важно, что одним из элементов нового формата банка остается принцип предоставление услуг без ущерба для экологии. Так с помощью новейших банкоматов можно не только совершать финансовые операции, но и избавиться от пластиковой карты с истекшим сроком годности. Чтобы утилизовать карту, нужно просто вставить ее в банкомат. Функции утилизации пластиковых карт в банкоматах — один из шагов банка в интеграции экологичности в повседневную жизнь. Добавим, что Сбербанк перешел на электронный документооборот, что позволило сэкономить около 160 тысяч деревьев. Кроме того, к 180-летию банка было высажено 180 тысяч саженцев.