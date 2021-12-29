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Происшествия29 декабря 2021 7:44

Под Волгоградом первоклассник полтора часа провел в выгребной яме

Ребенка госпитализировали в больницу с переохлаждением и отравлением
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГУ МВД Волгоградской области проводят проверку по факту падения школьника в выгребную яму, где он едва не погиб. Это случилось в селе Заплавное днем 28 декабря. Примерно в 14.40 часов первоклассник возвращался домой, его путь лежал через улицу Советскую. Мальчик не заметил под ногами деревянный настил, скрывающий свежевскопанную яму для септика у дома №103А. Плита из стружки не выдержала веса ребенка, и он рухнул вниз.

Мальчик пролежал в яме полтора часа. Он звал на помощь, но никто не слышал.

- Мама, не дождавшись возвращения из школы своего ребенка, сама пошла искать его по маршруту. Случайно обнаружила сына в яме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка МВД.

К этому моменту школьник еле дышал. Женщина достала мальчика и вызвала «скорую». Его госпитализировали в Ленинскую ЦРБ, затем в Волжскую. Во время падения ребенок сильно ударился головой и получил сотрясение. Также он перемерз и отравился газами. Врачи оказали пациенту необходимую помощь, затем его увезли в больницу скорой медицинской помощи № 7.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ЧППроисшествия: ЧП