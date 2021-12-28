Куда пойти на Новый год 2022 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

С Новым годом, Волгоград! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на Новый год 2022 и Рождество в Волгограде – салют у главной городской елки в пойме Царицы и в пяти районах, развлекательные новогодние программы для детей и взрослых в популярных местах по всему городу. Ограничения по коронавирусу действуют в кафе и ресторанах, куда могут попасть только владельцы QR-кода. Праздники можно отметить на свежем воздухе без скопления людей или онлайн. «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить на Новый год 2022 в Волгограде с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Корпоративы и банкеты под запретом. По каким коронавирусным правилам будем жить на новогодних праздниках 2022 в Волгограде.

Куда пойти в Волгограде 28, 29 и 30 декабря 2021: новогодние программы

Все новогодние каникулы на улицах Волгограда жителей и гостей города будут поздравлять артисты. А Дед Мороз со Снегурочкой и Тигром будут разъезжать по районам в своей музыкальной авторезиденции. 28 декабря 2021 они отправятся в Красноармейский район, где в 16 часов завершится Парад Дедов Морозов и Снегурочек, после проедут по улицам и сделают остановку у елки в парке Юбилейном. 29 декабря 2021 с 16.00 до 19.00 сказочные герои отправятся в Кировский район, где в 16.20 сделают остановку у ДК Патриот. А 30 декабря 2021 с 16 до 19 часов Дед Мороз будет кататься по Дзержинскому району. Первой остановкой станет парк Семейный, последними – ТРК Мармелад и Парк Хаус. На Новогодних каникулах музыкальная резиденция приедет и д остальные районы.

В парках и скверах Волгограда на Новый год 2022 покажет представления «Снежный десант» из сказочных Фьёков. Придут поздравить детвору Ученый Кот, Серый Волк, Олаф и другие персонажи. Новогодние программы в районах пройдут с 28 по 30 декабря 2021 и со 2 по 4 января 2022.

Резиденция Деда Мороза в этом году снова ждет мальчишек и девчонок в Комсомольском саду. Время работы: с 28 декабря 2021 по 16 января 2022 с 12.00 до 20.00.

Дед Мороз будет поздравлять детвору в парках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новогодний велопарад 31 декабря 2021 в Волгограде

В последний день 2021 года в Волгограде пройдет новогодний велопарад. Любители ЗОЖ в очередной раз докажут, что велосипедист не боится ни мороза, ни снега, ни грязи. Старт новогоднего велопарада от Царицынской оперы 31 декабря 2021 в 12.00. Колонна проедет с Красного по проспекту Ленина до площади Советской в Ворошиловском районе. Есть ограничения по возрасту – 18+.

Куда пойти в новогоднюю ночь 31 декабря 2021 - 1 января 2022 в Волгограде

В новогоднюю ночь 2022 жители Волгограда могут сходить на елку в пойме Царицы. Здесь гостей ждет шоу-программа «Новый год шагает по планете», будет работать каток. С 22 часов на установленном в пойме у музея «Россия – моя история» большом экране будут крутить концерт местных коллективов, а в час ночи 1 января 2022 начнется праздничный салют. Продлится фейерверк около четырех минут. В это же время – в 1.00 ночью 1 января 2022 праздничные фейерверки прогремят в пяти районах Волгограда: в парке Аттракционов на Спартановке в ТЗР, на площади Металлургов у Царицынской оперы на Красном, в парке Семейном в Дзержинском районе, у ДК на Даугавской в Советском и у Авангарда в Кировском. Хотя большинство волгоградцев увидит новогодние салюты практически в каждом дворе.

Главную елку установили в пойме Царицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Куда пойти 1 января 2022 в Волгограде

Для тех, кто не захочет провести первый день Нового года за столом у телевизора, в Волгограде 1 января 2022 ждут в кинотеатрах и на катках. Учтите, что кинозалы откроются только с обеда, а большинство торговых центров возьмут 1 января выходной.

Артисты проедут по всему городу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Куда сходить на Новый год в декабре 2021 и в январе 2022 в районах Волгограда

Программа на Новый год и Рождество 2021-2022 в Красноармейском районе

28 декабря 2021 с 14.00 до 16.00 – Парад Дедов Морозов и Снегурочек, праздник, бульвар Энгельса

1 января 2022 с 1.00 до 3.00 – новогодняя ночь в Красноармейском на бульваре Энгельса и в парке Юбилейный

14 января 2022 с 14.00 до 16.00 - Рождественский фестиваль в ДК Царицын

Новогодние программы, выставки, мастер-классы на новогодних каникулах – Музейно-выставочный центр на ул. 50 лет Октября, 17

Пушистые Фьеки устроят праздники в районах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничная программа 2021-2022 в Кировском районе

29 декабря 2021 - новогодний квест, в 16.20 у ДК Патриот, в 16.35 у ТЦ Космос, в 17.05 в Санаторном, в 17.30 – в ЖК «Колизей»

29 декабря 2021 в 17.00 – праздник с Дедом Морозом у Авангарда

30 декабря 2021 в 11.30 - новогодняя программа у Авангарда

30 декабря 2021 новогодний праздник в 11.00 у ДК Патриот, в 11.20 – у ТЦ Космос, в 12.20 – в Санаторном, в 12.40 – в ЖК Колизей

С полуночи 31 декабря 2021 до 2.00 1 января 2022 музыка у елки возле Авангарда, в 1.00 – фейерверк

3 января 2022 в 11.00 – резиденция Деда Мороза у Авангарда

4 января 2022 в 11.00 праздник в парке 50 лет Октября

5 января 2022 в 11.00 – праздник у Авангарда

4 января 2022 в 10.00 – новогодняя зарядка у ДК Патриот

7 января 2022 в 12.00 – Рождество в Санаторном

Новый год и Рождество 2021-2022 в Советском районе

30 декабря 2021 в 17.00 – новогодний праздник в Долине

3 января 2022 в 15.00 – праздник в сквере Карла Маркса на Тулака, в 16.00 – в сквере у 7-й больницы, в 17.00 – в Черкасовском сквере в Долине, в 18.00 – у ДК района

5 января 2022 в 15.00 – праздник в парке Лесогород на Тулака

7 января 2022 в 13.00 - Рождественский спектакль в ДК на Максимке

Программа праздничных мероприятий на Новый год в Ворошиловском районе

28 декабря 2021 в 17.00 – детский праздник в ДК района

2 января 2022 в 16.00 – новогодние гулянья в парке Сказка

7 января 2022 в 15.00, 8 января в 10.00 и 13.00 - Рождественское представление в ДК района

Новогодняя и рождественская программа 2021-2022 в Центральном районе

С 28 декабря 2021 по 16 января 2022 с 15.00 до 17.00 - развлекательная программа в Комсомольском саду

7 января 2022 в 12.00 - Рождественский забег в ЦПКиО

7 января 2022 в 13.00 – Рождество в Комсомольском саду

8 января 2022 в 13.00 - Мелодии Рождества в Александровском саду, в 15.00 – в пойме Царицы

Новогодняя программа 2021-2022 в Дзержинском районе

30 декабря 2021 в 16.00 - интерактивная новогодняя программа в парке Семейный

31 декабря 2021 в 11.00 – праздник в парке героев-летчиков, в 15.00 – на набережной в Бейкер Стрит

Новогодняя ночь с 23.00 31 декабря 2021 до 2.00 1 января 2022 - Музыкальный фейерверк в парке Семейном и у КДК 21 век на Савкина

3 января 2022 в 11.00 – праздник у КДК 21 век, в 14.00 – во дворе на Восточно-Казахстанской, 6, 8, 10

Новый год и Рождество 2021-2022 в Краснооктябрьском районе

28 и 29 декабря 2021 в 17.00 - поздравление у ТЦ Зельгрос, в 17.30 – у ТК Титовский, в 18.00 – у большого Магнита на Штеменко, в 18.30 – у Царицынской оперы

30 декабря 2021 в 16.00 – праздник с Дедом Морозом в парке Гагарина

7 января 2022 в 12.00 - спектакль «Тайны Рождества» в ДК Гагарина

Новогодняя программа 2021-2022 в Тракторозаводском районе

28, 29 декабря 2021 в 18.00, 30 декабря в 16.00, 18.00 – новогодние представления в ДК района

7 января 2022 в 14.00 - Рождественские гулянья в парке Аттракционов

Учтите, городские власти советуют соблюдать на праздниках социальную дистанцию на открытых площадках, а при большом скоплении людей - масочный режим.

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