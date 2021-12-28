Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 декабря: за сутки заболели 283 волгоградца, умерли 17 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19-й день подряд в Волгоградской области фиксируется снижение суточного прироста новых случаев COVID-19. Уровень заболеваемости до значений июля этого года. 28 декабря в регионе коронавирусом заразились 283 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня Волгоградская область занимает 23-е место в стране по новому числу случаев ковида. Всего в России во вторник болезнь подтвердилась у 21 922 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За все время распространения вируса заболели им 128 387 волгоградцев, по общему числу заразившихся Волгоградская область занимает в России 15-е место. В регионе снижается число смертей от ковида за сутки. 28 декабря жертвами вируса стали 17 человек. За всю пандемию скончались 5 470 волгоградцев.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Продолжает сохраняться многочисленная выписка с выздоровлением от коронавируса. 28 декабря благополучно завершили лечение после опасной болезни 522 жителей области. Всего же COVID-19 победили 118 008 волгоградских пациентов.