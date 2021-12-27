Как правильно встретить год тигра

Праздничный ужин 31 декабря, как правило, изобилует блюдами. Многие россияне, готовясь к главному празднику страны, предпочитают учитывать вкусы «хозяина года», чтобы привлечь удачу.

Согласно китайскому календарю, к нам идёт год Чёрного (Голубого) Водяного Тигра. А значит, чтобы привлечь удачу, нужно хорошенько подготовиться к празднику и как следует угостить символ наступающего года.

Тем, кто ещё раздумывает, что приготовить на Новый 2022 год, мы предлагаем подборку вкусных блюд, которые порадуют не только Водяного Тигра, но и ваших гостей.

Главным блюдом в год Тигра, безусловно, будет мясо. Тушеное, гриль, шашлык, запечённое… рецептов и вариаций множество. Использовать можно любое мясо, кроме дичи. К мясу на гарнир идеально подойдут овощи.

«Курица по-царски» -потрясающе пикантный вкус рулета из цыплёнка в сочетании с ветчиной и специй - отличный вариант для праздничного стола.

Салаты — неотъемлемая часть любого новогоднего праздничного стола.

В год Тигра лучше отдать предпочтение простым блюдам с мясом.

«Селёдка под шубой» - знаменитый салат для россиян — это как ёлка на Новый год. Иными словами, без него никуда.

А для любителей чего-нибудь эдакого- салат итальянский с телятиной.

О закусках.

В год Тигра важно, чтобы на новогоднем столе присутствовали различные орехи и сыры. Правда, от чрезмерно острых блюд, например, корейской моркови, лучше отказаться.

«Витки из баклажан». Рулетики из баклажан с начинкой из грецкого ореха с чесночком и зеленью.

О десертах к новогоднему столу.

Мы встречаем 2022 год - год Тигра. И оформлять новогодний десерт 2022 следует соответственно - в виде тигра или хотя бы котика - словом, тематично.

Торт «Мужской каприз, тигр» - это медовые коржи, пропитанные сливочным кремом с творожной массой, курагой, черносливом и вишнёвой начинкой.

Еще больше ассортимента – на сайте и в мобильном приложении.

Пусть подготовка к новогоднему застолью будет лёгкой, а «Конфетки-Бараночки» готовы всегда вам в этом помочь! А с удобным сервисом доставки от любимой кулинарии появляется много времени на хлопоты по выборам подарков родным и близким!

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