Как будут работать магазины и торговые центры Волгограда 31 декабря и 1 января

Не забудьте, вход в непродовольственные магазины и кинотеатры - по QR-коду или сертификату. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинство жителей Волгограда покупают подарки, наряды, продукты и деликатесы для новогоднего стола заранее. Но если вы запланировали шопинг на последние дни 2021 года или собираетесь в магазин или в кино в первые дни января, то учтите, что график работы ТРК, кинотеатров, торговых центров и супермаркетов в новогодние дни изменится. 31 декабря 2021 магазины Волгограда и Волжского закроются на несколько часов раньше, а 1 января 2022 начнут работать позже обычного или вовсе не откроются. Корреспонденты «КП-Волгоград» изучили расписание работы основных магазинов Волгограда и Волжского в праздники.

В Волгограде ТРЦ «Акварель» 31 декабря 2021 будет работать с 10.00 до 19.00; а 1 января 2022 в торговом центре устроят выходной день, в том числе будут закрыты гипермаркеты. Со 2 января все магазины откроют двери и будут ждать покупателей в обычном графике - с 10.00 до 22.00. При этом Ашан до 30 декабря 2021 работает с 8 до 24 часов, 31 декабря 2021 гипермаркет закроется в 20.00, 1 января 2022 – выходной, 2 января магазин откроют чуть позже – в 10.00, с 3 января вернется привычный график работы. Леруа Мерлен 31 декабря 2021 работает с 8 часов утра до 18 часов, 1 января стройматериалы купить будет нельзя – выходной, к обычному расписанию гипермаркет вернется 2 января – с 8 до 22 часов.

Режим работы ТРК Парк Хаус в Волгограде в новогодние праздники тоже изменится. 31 декабря 2021 магазины в торговом центре будут работать с 10.00 до 20.00, 1 января 2022 все будет закрыто, со 2 января вернется обычный график с 10 до 22 часов. Гипермаркет Карусель до 30 декабря 2021 работает с 9до 23 часов, 31 декабря 2021 закроется на два часа раньше – в 21.00, а 1 января 2022 откроется в 13.00. Кинотеатр Синема 5 работает 31 декабря 2021 с 10 до 20 часов, 1 января 2022 – с 13 до 22 часов. Гипермаркет OBI в Волгограде 31 декабря 2021 ждет покупателей с 8 до 18 часов, 1 января 2022 откроется с 13 часов.

Магазины в ТРК Европа Сити Молл в Волгограде в предпраздничный день 31 декабря 2021 работают до 20 часов, 1 января 2022 здесь также устроят выходной, а со 2 января торговый центр работает по обычному графику. Супермаркет Перекресток в торговом центре в последние дни уходящего года работает круглосуточно, 31 декабря 2021 – до 22.00, 1 января 2022 – с 13 до 23 часов. Кинотеатр КИНО Синема Парк 31 декабря закроется в 18.00, с 1 по 9 января 2022 работает по графику с 10.00 до 3.30. Сити Боулинг 31 декабря 2021 будет закрыт, 1 января 2022 работает с 13 до 23 часов, в остальные дни новогодних каникул – с 11 до 23 часов.

ТРК «Мармелад» в Волгограде 31 декабря 2021 работает до 20.00, а AlexFitness закроется уже в 18 часов. 1 января 2021 года торговые галереи и парк развлечений торгового центра откроются в 14.00. Кинотеатр Mori Cinema 1 января 2022 приглашает посмотреть фильмы будут с 11.00 часов. Часть точек общепита откроется в полдень, часть в 13 часов, часть ресторанов примут посетителей только в 14.00. Фуд-корт и Активизон работают с 14.00, а AlexFitness объявил первый день года выходным.

Учтите, что все супермаркеты у дома в Волгограде и Волжском 31 декабря 2021 года также закроются на пару часов раньше обычного. Например, «Магниты» будут работать до 22.00, а 1 января откроются в 12.00.

В Ворошиловском ТЦ супермаркет Перекресток работает 31 декабря 2021 до 22 часов, а 1 января - с 13.00.

В Волжском на Новый год 2022 магазины, гипермаркеты и торговые центры будут работать также, как и в Волгограде.

И не забудьте, что вход в непродовольственные магазины и кинотеатры - по QR-коду или сертификату о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.