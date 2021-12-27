«Я это запомню на всю оставшуюся жизнь»: экс-глава волгоградского Главка вспомнил о терактах

Замминистра МВД Александр Кравченко подводит итоги работы в регионе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В понедельник, 27 декабря, в волгоградском Главке МВД уже бывший начальник, а ныне замминистра МВД РФ Александр Кравченко встретился с журналистами. Напомним, о громком назначении стало известно в минувшую пятницу, когда вступил в силу Указ Владимира Путина о назначении Кравченко на более высокую должность.

Полиция Волгоградской области под руководством Александра Кравченко защищала волгоградцев 13 лет. За эти годы произошло многое: милиция стала полицией, случались громкие резонансные преступления, гремели теракты. Прощаясь с коллегами, Кравченко рассказал, какую работу проделал в регионе и о том, почему его не сняли после прогремевших в 2013 страшных терактов.

- Хочу вспомнить страшные теракты, которые мы пережили в 2013 году. Я это запомню на всю оставшуюся жизнь. В деталях, подробностях.

Напомним, сразу после взрывов (29 и 30 декабря) 1 января в Волгоград прилетели президент Владимир Путин, а также главы ФСБ и МВД Александр Бортников и Владимир Колокольцев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

- Утром прилетел президент Владимир Путин разобраться, дать оценку. Страна готовилась к серьезному событию – Олимпиаде в Сочи, поэтому было особое внимание к безопасности. Если бы сотрудники ГУ МВД и ФСБ не сработали или сработали плохо, меня бы уволили в течение суток. Было сказано: «Если волгоградцы совершили теракт, у вас будут проблемы. Если не волгоградцы - разбирайтесь, чья это вина».

Другими словами, будь среди террористов волгоградцы, полетели бы погоны. Но сотрудники Главка и ФСБ проводили серьезную работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом в регионе, а организаторами страшных взрывов оказались члены диверсионно-террористической группы.

- Наши сотрудники вместе с ФСБ и СУ СК активно участвовали в раскрытии этих преступлений. Именно эксперты Главка, ползая в крови на местах взрывов, нашли отпечатки пальцев преступников. Была проделана огромная работа, и она продолжается.