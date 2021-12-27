Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 декабря: коллективный иммунитет сформировался на 85,68%

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 27 декабря Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается спад заболеваемости коронавирусом, второй день выявили менее 300 новых случаев. 27 декабря в регионе COVID-19 заболели 288 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Стабилизируется обстановка за счет увеличения числа людей, которые имеют антитела к ковиду. Это уже переболевшие волгоградцы или прошедшие вакцинацию. Прививки от коронавируса сделали 1 373 752 жителя региона. Коллективный иммунитет у жителей области сформировался на 85,68% от установленного Минздравом плана. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За все время пандемии ковидом заразились 128 104 жителя Волгоградской области. К сожалению, вирус по-прежнему является смертельным. 27 декабря от COVID-19 умерли 20 волгоградцев. За все время скончались 5 453 человека.

Выздоровели от коронавируса 117 486 жителей Волгоградской области. За последние сутки благополучной завершили лечение 297 пациентов.