Волгоградские поликлиники, травмпункты и стоматологии в новогодние праздники будут работать в особом режиме

Волгоградские врачи на новогодних праздниках будут работать в особом режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новогодних и рождественских каникулах не у всех волгоградцев будут выходные дни. Постоянно на боевом посту будут медики. Медучреждения в период с 31 декабря по 9 января перейдут на особый режим работы, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Во взрослых поликлиниках пациенты смогут обратиться в кабинеты и отделения неотложной помощи ежедневно с 8.00 до 20.00 в Волгограде и Волжском, а также с 8.00 до 16.00 в районах области. В детских поликлиниках ежедневная неотложная помощь будет оказываться в часы их работы.

- Врачи-специалисты будут принимать пациентов в медицинских учреждениях в соответствии с графиком, дополнительная информация будет доступна на сайтах медицинских организаций, - отметили в облздраве.

Во время каникул увеличивается работа в травмпунктах, они на праздниках будут открыты круглосуточно.

Жители Волгоградской области в прививочных кабинетах поликлиник и больниц смогут пройти вакцинацию от коронавируса во все праздничные дни кроме 1 января. Продолжится выполнение ПЦР-тестов на COVID-19. В ежедневном режиме будут работать амбулаторные центры диагностики и лечения ковида, будут проводиться, в том числе, КТ-исследования.

- Для пациентов Красноармейского и Кировского районов в ежедневном и круглосуточном режиме будет работать клиническая больница скорой помощи №15. Для жителей Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов круглосуточно будут работать поликлиники №28 (понедельник, четверг), №4 (вторник, пятница, воскресенье) и № 1 (среда, суббота), - добавили в облздраве.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться каждый день с 9.00 до 15.00. По установленному графику будут принимать пациентов районные стоматологии и стоматологические кабинеты ЦРБ. После 15.00 ежедневно экстренную стоматологическую помощь можно будет получить в городской клинической больнице №1 в Волгограде и в больнице Фишера в Волжском.

В медучреждениях на новогодних и рождественских праздниках будут работать дежурные администраторы и врачи-специалисты для оказания помощи беременным и родильницам. В одну смену будут работать специалисты в центрах амбулаторной онкологической помощи. 4 и 5 января в Волгоградском областном центре крови организуют прием доноров.