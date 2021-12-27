В Волгограде после новогодних праздников подорожают маршрутки

В Волгограде ожидается подорожание маршруток. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сразу после наступления 2022 года волгоградцев ждет «новогодний подарок»: на 5 рублей подорожают не только трамваи, троллейбусы и автобусы, но и маршрутки. Цена повысится приблизительно на 5 рублей. Новые тарифы введут ориентировочно во второй половине января, сразу после праздников. Об этом «КП-Волгоград» рассказали сами перевозчики.

«ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»

Мы пообщались с предпринимателями из Волгограда и Городища. Они подтвердили, что такой вопрос активно обсуждается.

- До Нового года стоимость билетов не изменится. Мы пока обсуждаем цены, еще не пришли к окончательному решению. Но ситуация сложная. Январь сам по себе – убыточный месяц. На праздниках люди не ездят на работу, пассажиров гораздо меньше. Так что до 15 числа думаем оставить цены, - прокомментировал перевозчик Вадим Бондаренко.

Причин для подорожания проезда несколько.

- Все резко подскочило в цене – топливо, запчасти. Плюс дорожает общественный транспорт, мы не можем возить дешевле.

Другой перевозчик из Городища, индивидуальный предприниматель Сафар Мамедов (маршрут №110), приводит аналогичные аргументы.

- Вы видели цены на солярку и запчасти? Каждый день цена растет на 20-30 копеек! Мы не хотим повышать стоимость билетов, но это вынужденная мера. Пока тоже на стадии переговоров. До конца январских праздников будем возить по старым ценам, а потом будет повышение, - рассказал Сафар Мамедов.

Напомним, 20 декабря депутаты гордумы одобрили повышение цен на общественный транспорт с 1 января 2022 года. Проезд вырастет на 3-5 рублей. Трамваи, автобусы, троллейбусы будут стоить 23 рубля. Не изменится тариф на СТ только для пользователей «Волны» (а их порядка 43%). Владельцы транспортной карты будут платить на 3 рубля меньше, по банковской карте – 28 рублей, а наличными аж 30 рублей за поездку.

Регулярно волгоградские автомобилисты наблюдают рост цен на топливо. Так, по последним данным Волгоградстата на 20 декабря, дизель подорожал на 0,3% и стоит 52,21 рубля, АИ-92 (АИ-93 и т.п.) вырос сразу на 0,5% и стоит 47,38 рублей, АИ-95 сегодня обходится водителям на 0,3% дороже или 52,78 рубля, АИ-98 подскочил на 0,2% или на 56,93 рублей.