«ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет цифровые технологии в краеведческом музее

Фото: Ирина СИМОНОВА

Одной из тенденций, направленных на улучшение качества жизни котельниковцев стало тесное взаимодействие Гремячинского горно-обогатительного комбината и районного историко-краеведческого музея.

Чтобы учреждение могло развиваться и тем самым популяризовать Котельниковский район на международном уровне, а также в рамках национального проекта «Культура», волонтеры Гремячинского ГОКа передали сотрудникам музея видеопанель. Внедрение новых технологий позволит не только наглядно демонстрировать видеоролики о судьбоносном воинском прошлом казачьей земли, но и привлечь молодежь и жителей города в целом к посещению культурного учреждения.

«Очень хочется, чтобы наш родной музей не стоял на месте, а стал современным местом, куда стремятся посетители разных возрастов. И если благодаря диджитал технологиям, которые внедряет «ЕвроХим-ВолгаКалий», удастся перевернуть представление о краеведческих музеях, мы - волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината, будем очень горды тем, что приложили к этому свои усилия», - поделилась активист волонтерского движения Полина Ананьева.

Напомним, что Гремячинский горно-обогатительный комбинат российского бизнесмена Андрея Мельниченко возводит на юге Волгоградской области современный промышленный комплекс по добыче и переработке калийной руды. Кроме того, предприятие оказывает все возможное содействие многим важным общественным начинаниям местных жителей на территории присутствия.

Социальная ответственность «ЕвроХим-ВолгаКалия» не раз была отмечена благодарностями и премиями высокого уровня, в том числе и на международной конференции ООН в Женеве, на которой компания представила проект «Котельниково- земля героев».

Тесное взаимодействие с районным музеем еще раз доказывает, что градообразующее предприятие не на словах, а на деле заинтересованно в популяризации истории и культуры родного края.