Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 января: 187 заболевших и 16 умерших

В Волгоградской области снижается число заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 7 января, в России зарегистрировали 16 735 заболевших COVID-19 во 85 регионах. Волгоградская область занимает 25 место по приросту инфицированных за сутки: в пятницу число зараженных увеличилось на 187 человек. Всего же в стране по нарастающей выявили 10 618 035 случаев заражения, в нашем регионе - 130 709 жителей подхватили опасную инфекцию. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 января 2022 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

По данным портала стопкоронавирус.рф, заболеваемость в Волгоградской области за сутки снизилась на 2,1%. Однако за месяц число зараженных уменьшилось вдвое (7 декабря прирост составил 421 человек). Снижается и смертность. В РФ 7 января зарегистрировали 787 летальных исходов, в том числе в Волгограде и области 16 смертей (-5,9% по сравнению с предыдущей статистикой). Всего в регионе погибли 5 647 волгоградцев, в России - 314 604 граждан.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается массовая вакцинация жителей. Пройти иммунизацию можно в поликлиниках, прививочных пунктах и ТЦ. Делается она бесплатно, при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС. На сегодняшний день более 60% волгоградцев прошли вакцинацию (порядка 1,3 млн человек).