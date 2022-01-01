Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 января: новый год начался со снижения числа умерших и заболевших

Актуальная информация о коронавирусе на 1 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 января 2022 года, в России зарегистрировано 19 751 случаев COVID-19, из них 249 заболевших приходится на Волгоградскую область. По статистике оперштаба РФ, региона занимает 26-е место в стране по приросты инфицированных. Всего в РФ по нарастающей заболело 10 519 733 граждан, в том числе 129 440 жителей Волгограда и области. в первый день наступившего года в регионе количество зараженных снизилось на 5% по сравнению с 31 декабря 2021-го. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 января 2022 года.

Фото: оперштаб РФ.

За весь период пандемии в России осложнений, вызванных коронавиурсом, умерли 309 707 человек. В Волгограде и области - 5 545 жертв ковида.

Фото: оперштаб РФ.

«1 января зафиксировано 847 летальных исходов. В Волгоградской области – 17 летальных случаев» - сообщили в оперштабе.

Смертность в регионе снизилась за сутки на -5,6%.

Волгоградцам напоминают, что в области на праздничных выходных продолжается вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты работают во все дни, кроме 1 января.