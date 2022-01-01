«Бросился в пекло»: под Волгоградом полицейский спас мужчину из горящего дома

Сергей Гвордыченко стал героем не только в своем селе - поступок полицейского сразу же дошел до начальства. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

31 декабря капитан полиции Сергей Гвордыченко вытащил из горящего дома мужчину, чем спас ему жизнь. Это случилось вечером, когда все жители поселка Даниловка Волгоградской области уже сидели за праздничными столами. Начальник участковых ОМВД по Даниловскому району в эти сутки дежурил. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, офицер увидел пожар и бросился на помощь вместе с коллегами.

Полицейские сразу же позвонили в МЧС. Пока на место ехали спасатели, стражи порядка опросили соседей. Селяне сказали, что внутри находится человек. Времени на раздумья не было: или ждать пожарных, или бросаться в самое пекло, рискуя жизнью.

Сергей Гвордыченко спас мужчину из горящего дома. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Действуя решительно, начальник службы участковых Отделения МВД России по Даниловскому району бросился в заполненный дымом дом. В одной из комнат капитан полиции обнаружил мужчину без внешних признаков жизни. Вытащив пострадавшего на улицу, офицер оказал ему неотложные меры помощи, приведя его в сознание, - рассказали в пресс-службе волгоградского Главка.

С места ЧП мужчину госпитализировали в больницу. Сотрудники МЧС затушили огонь. Сергей Гвордыченко стал героем не только в своем селе - поступок полицейского сразу же дошел до начальства.

- Благодаря решительным и грамотным действиям капитана полиции Сергея и его коллег удалось спасти жизнь человека, оказавшегося в критической ситуации. Руководством Главка принято решение о поощрении полицейских, - резюмировали в Главке.