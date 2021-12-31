«Не засиживайтесь за столом - прогуляйтесь»: волгоградские врачи о правильном питании в новогоднюю ночь

Как же избежать переедания и неприятных последствий? Какие блюда идеально подойдут к новогоднему столу, что кушать людям с хроническими заболеваниями? Об этом в новогоднем выпуске.

Близится новогодняя ночь, а это значит, что хозяюшки уже запекают праздничного гуся, режут любимые салаты, накрывают на стол. Обычно весь день проходит в суете, а вечером и ночью наступает «праздник живота». Как же избежать переедания и неприятных последствий? Какие блюда идеально подойдут к новогоднему столу, что кушать людям с хроническими заболеваниями? Об этом и многом другом расскажут в специальном выпуске «Позовите профессора» - «Правильное питание».

Так, идеальное блюдо на стол – рататуй. Баклажаны, цукини, кабачки, помидоры, болгарский перец, прованские травы, оливковое масло. Из закусок – бутерброды на цельнозерновых хлебцах. Сверху можно намазать печеночный паштет (лучше говяжий), украсить рукколой – она богата антиоксидантами. Салаты – овощные, можно нарезать самые любимые продукты. Лучше не добавлять майонез. Это продукт из «красной зоны», предупреждают врачи.

- Нежелательно использовать газированные напитки, потому что это огромное количество вредных быстро усваиваемых углеводов, которые резко повысят уровень глюкозы в крови. Соответственно это негативно сказывается в первую очередь на пациентах с сахарным диабетом. Чистая вода, негазированная, не минерализованная уместна на новогоднем столе. Можете приготовить морс натуральный, например, клюквенный, - советует врач-терапевт, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко.

Вообще нежелательно употреблять алкоголь людям с хроническими заболеваниями.

- Даже небольшое количество алкоголя всегда будет способствовать подъему артериального давления. Да, сначала возможно некоторое снижение, но потом наверняка будет подъём. Я бы полностью поставил запрет на крепкий алкоголь. Один бокал вина в течение новогодней ночи не повредит. Я бы рекомендовал ограничить соленую пищу. Лучше использовать пищевую соль с пониженным содержанием натрия и добавлением калия, магния и йода, - рекомендует завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко.

Не стоит засиживаться за столом до утра.

- Особенно это касается пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистые. Лучше выйти в новогоднюю ночь, пройтись, погулять, - говорит завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко.

Наступает год Тигра, а тигр любит мясо.

- В приготовлении мяса очень важен способ его приготовления. Я бы рекомендовала запекание, чтобы все вредные жиры животного происхождения вытопились в процессе приготовления пищи. Мясо сочетаем с овощами, фруктами. Вы можете заменить мясо рыбой, - рассказывает Мария Деревянченко

Но, увы, не все соблюдают правила, как итог – 1 и 2 января стационары переполнены пациентами. Для врачей в эти сутки – самые тяжелые дежурства. Врачи дают советы.

- Первое: недопустимо много есть и пить, это может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Второе - прием препаратов, улучшающих пищеварение. Если мы говорим о пациентах с гипертензией, необходимо контролировать артериальное давление. Больным сахарным диабетом я бы рекомендовал проконтролировать с помощью глюкометра уровень сахара в крови. Если человек имеет язвенную болезнь, я рекомендую рукколу – она содержит 30% эфирных масел, - говорит Михаил Стаценко.

Необходимо строго следить за тем, что кушают дети. А еще то, с чем они играют. Аллергия на цитрусовые – мелкая неприятность по сравнению с травмами, которые получают любопытные дети, когда находят пиротехнику.

- Неоднократно приходилось видеть серьезные ранения глаз, лица, рук, вплоть до отрыва пальцев. Серьёзные ожоги, которые возникают при использовании пиротехники. Необходимо соблюдать технику безопасности, - резюмирует Михаил Стаценко.

Врачи желают волгоградцам крепкого здоровья и приятной новогодней ночи.