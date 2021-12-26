Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 декабря: число новых заболевших ниже 300

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 26 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за 5 месяцев в Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса за сутки составил менее 300. 26 декабря в регионе ковидом заболели 294 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня Волгоградская область занимает 24-е место в стране по числу новых заразившихся. Продолжается снижение и смертности от COVID-19, в воскресенье жертвами вируса стали 19 волгоградцев – в последний раз такие цифры были в сентябре. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 26 декабря выявили 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране ковид подхватили 10 392 020 человек. За сутки зафиксировали 968 летальных исходов. За всю пандемию от коронавируса скончались 304 218 россиян.

В Волгоградской области за все время распространения ковида заразились им 127 816 жителей. Погибли от коронавируса 5 433 волгоградца.

Ковид в Волгоградской области. Данные "Яндекса".

26 декабря резко снизилось число выздоровевших за сутки от COVID-19 жителей региона – вылечились 314 пациентов, днем ранее их было 576 человек. Однако в выходные число выписывающихся традиционно меньше. За всю пандемию победили коронавирус 117 189 волгоградцев.