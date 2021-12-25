Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 декабря: заболеваемость снижается, патрули разгоняют корпоративы

В ковидных госпиталях все меньше пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще немного за последние сутки снизилась заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области. За сутки Роспотребнадзор зарегистрировал 316 новых случаев заражения COVID-19 в нашем регионе. Это на 8 случаев меньше, чем вчера. Еще в ноябре в сутки заражалось по 470 с лишним человек, поэтому снижение заметное. Это позволило свернуть ряд ковидных госпиталей и перевести работу медучреждений в обычный режим. Смертность тоже снизилась по сравнению с ноябрем, и сейчас держится на отметке 20+. Сегодня оперативный штаб подтвердил смерть еще 21 волгоградца от осложнений, вызванных COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 декабря 2021 года.

По сравнению даже с началом декабря смертность снизилась почти в два раза. Количество выписанных в связи с выздоровлением пациентов тоже держится на высоком уровне: на 316 новых заболевших сегодня 576 вылечившихся!

Заболеваемость коронавирусом заметно и уверенно снижается в Волгоградской области. Инфографика: Яндекс.

Но, несмотря на это, в Волгоградской области не спешат отказываться от коронавирусных ограничений. И смягчать их тоже. В регионе по-прежнему действует система QR-кодов. Без них можно купить продукты для новогоднего стола, но сходить в салон красоты, купить наряд на вечеринку и позаниматься спортом уже не получится. Хотя и вечеринки под запретом. Ежедневно патрули в составе чиновников, Роспотребнадзора и правоохранителей проверяют, как заведения общепита соблюдают запреты на проведение корпоративов. И постоянно находят нарушителей. Заведениям выписывают огромные штрафы, как и компаниям, устроившим новогоднюю вечеринку в разгар пандемии. За повторные нарушения кафе и бары закрывают по решению суда на продолжительный срок. Это же касается турбаз, загородных клубов, в которых тоже запрещены банкеты, свадьбы и корпоративы.

- По итогам рейдов в пятницу, 24 декабря, выявлено 91 нарушение со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок; юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе по коронавирусу Волгоградской области.