«Может оказать сопротивление»: в Волгограде ночью из колонии сбежали двое заключенных

Заключенные сбежали ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью 23 декабря в Волгограде из колонии-поселения №3 сбежали двое заключенных. Управление ФСИН по Волгоградской области объявило их в розыск. Побег совершили 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном УФСИН, оба ранее судимы не были.

Георгий Вязовиков является жителем Краснодара. Он был осужден по статьям Уголовного кодекса РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», «Кража», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Его приговорили к двум годам лишения свободы. Среди его особых примет татуировка на левом запястье «Скрипичный ключ» и надпись на правом предплечье «Не все потеряно». При побеге был одет в черную куртку с меховой вставкой на капюшоне, черные штаны и обувь. У Вязовикова склонность к бродяжническому образу жизни.

Георгий Вязовиков. Фото: УФСИН по Волгоградской области.

Дмитрий Корней, который родился в Краснодарском крае, получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за кражу. Его рост 165 сантиметров, у 19-летнего молодого человека среднее телосложение, карие глаза, овальное лицо, средний лоб, средние дугообразные брови, нос средний, средние прилегающие уши. На правом и левом предплечьях осужденного есть кельтские надписи. В момент побега он был одет в черную лыжную куртку с белыми разводами, черные штаны и болоньевые сапоги. В УФСИН отметили, что заключенный отрицательно относится к правоохранителям, поэтому может оказать сопротивление при задержании. По факту побега обоих осужденных было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Корней. Фото: УФСИН по Волгоградской области.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или в полицию по телефону «02», - обратились к жителям Волгограда в Управлении ФСИН по региону.

Отметим, колония-поселение №3, из которой был совершен побег, находится в Кировском районе Волгограда.