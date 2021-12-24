«Риск смерти возрастет вдвое»: волгоградский профессор рассказала о последствиях сахарного диабета

Чтобы выяснить, страдает ли человек сахарным диабетом, необходимо пройти обследование, сдать анализы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сахарный диабет – не приговор, уверена врач-терапевт, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко. Хотя болезнь очень опасная, но жить с ней можно и нужно. Необходимо соблюдать важные правила.

В выпуске «Позовите профессора» Мария Деревянченко рассказала, чем опасен сахарный диабет, каким рискам подвергается пациент с таким диагнозом и чем пациенты могут себе помочь.

ПОЧЕМУ И У КОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

- Сахарный диабет - хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в крови.

Существует две причины появления такого заболевания, объясняет профессор.

- Первая причина - когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, то есть гормон, который гормон который снижает уровень сахара в крови. Вторая причина (наиболее часто встречается у пациентов +45) - это ожирение, которое приводит к инсулинорезистентности, то есть ткани становятся нечувствительными к наличию большого количества гормона инсулина в крови.

Каковы же факторы риска развития сахарного диабета?

- Это избыточная масса тела или ожирение. Обратите внимание: большой вес при рождении - более 4 килограммов. Очень часто родители радуются, что у них родился богатырь или принцесса с такими внушительными размерами, но тем не менее это уже нацеливает нас на повышенный риск развития сахарного диабета 2 типа в более взрослом возрасте. Следующий фактор риска - низкий уровень физической активности.

Профессор отмечает: сахарный диабет 2 типа – «наследие» от родителей. То есть при диагностике заболевания очень важен семейный анамнез.

- Малое употребление овощей и фруктов в пищу – тоже фактор риска развития сахарного диабета, - называет еще одну причину развития болезни Мария Деревянченко. – Это заболевание приравнивается по рискам развития сердечно-сосудистых осложнений к ишемической болезни сердца. Сахарный диабет - плюс 10 лет к сосудистому возрасту пациента. Задумайтесь! Он увеличивает риски смертности у пациентов возраста в 2 раза, риски сосудистых катастроф, таких как инфаркт или инсульт, в 3 раза по сравнению с популяцией в целом того же возраста.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Чтобы выяснить, страдает ли человек сахарным диабетом, необходимо пройти обследование, сдать анализы (гликемию натощак). Верно расшифровать результаты поможет специалист

- Сахарный диабет - повод к незамедлительному обращению к специалистам разного уровня, потому что за сахарным диабетом помимо сердечно-сосудистых катастроф, стоят еще и катастрофы мелких сосудов. Они могут приводить к слепоте пациентов, нарушению зрения, хронической болезни почек.

Человек с сахарным диабетом крайне важно соблюдать правила.

- Необходимо контролировать индекс массы тела, контролировать свой вес, уровень физической нагрузки, уровень артериального давления, контроль уровня холестерина. Если врач назначил вам медикаментозное лечение сахарного диабета, вы должны понимать, что это пожизненная терапия, ни в коем случае нельзя бросать прием этих препаратов, не согласовав с вашим лечащим врачом. Это не курсовой прием - это образ жизни.