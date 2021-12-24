«Она больше всего боялась ковида»: погибшая при пожаре в реанимации астраханка мечтала побороть болезнь

В момент ЧП женщина была подключена к кислороду и не могла даже встать.

Утром 24 декабря в отделении реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани в страшном пожаре погибли 69-летняя Валентина Проваленко и 79-летняя Лариса Шашкова. «КП-Волгоград» связалась с родными Валентины, которые недавно узнали о трагедии. Близкие рассказали, что Валентина больше всего боялась заболеть коронавирусом, а когда попала в госпиталь верила – выкарабкается. Но ее жизнь оборвалась внезапно и не из-за болезни. В момент ЧП женщина была подключена к кислороду и не могла даже встать.

Жуткое фото с места ЧП. Фото прислано очевидцами.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯЛАСЬ КОВИДА»

Валентина попала в отделение областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги около двух недель назад. Хоть женщина находилась на пенсии и общалась только с родными да соседями, она заразилась коронавирусом. По словам близких, Валентина больше всего боялась ковида.

- Она очень боялась заболеть, а когда попала в больницу, очень хотела скорее поправиться. Врачи говорили, что ее состояние стабильно тяжелое. В последнее время была в реанимации, подключена к кислороду. У нее были шансы вылечиться, но случилась эта страшная трагедия. Я узнала об этом только что, до сих пор не верится – как так? – поделилась своими чувствами с «КП-Волгоград» племянница и крестница погибшей Татьяна. – Это самая страшная смерть, которая только может быть.

Погибшая не дожила до своего 70-летия. У нее была непростая судьба: Валентина похоронила старшего сына, супруга. Остался младший сын Андрей, а большой отрадой для пенсионерки была любимая внучка.

- Она была очень хорошим, добрым, светлым человеком. Любила жизнь, любила своих родных, все для них делала, всегда помогала. Это было взаимно. У нас дружная семья, - едва не плачет Татьяна.

Всю жизнь Валентина работала швеей. Это было ее настоящее призвание. Даже на пенсии астраханка не бросила любимое дело – шила, вышивала. Жила одна, но ее часто навещали родные.

- Пока не могу ничего сказать, это очень тяжело, - единственный сын погибшей Андрей шокирован известием о гибели самого близкого человека.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, в 10.07 часов в Астрахани загорелось отделение реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, где был развернут ковидный госпиталь. В момент ЧП внутри находилось несколько десятков пациентов. Сотрудники МЧС эвакуировали людей. 16 человек получили ожоги, 2 погибли. В числе жертв – 69-летняя Валентина Проваленко и 79-летняя Лариса Шашкова. На жутких кадрах с места ЧП видно, что больничные койки сгорели. В Астрахань вылетел заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

- В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

Среди возможных причин ЧП - замыкание электропроводки в одном из боксов.

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