Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 декабря: уровень заболеваемости и смертности продолжает снижаться

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 24 декабря Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 24 декабря коронавирусом заболели 324 человека – прирост заразившихся продолжает снижаться. Сегодня регион занимает 24-е место в стране по числу новых случаев COVID-19. Становится меньше и количество смертей за сутки, в пятницу от ковида погибли 20 волгоградцев, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По сравнению с началом декабря смертность сократилась практически в 2 раза. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России сегодня выявили 24 703 случая COVID-19 в 85 регионах, скончались 998 человека. Впервые за 2 месяца было зафиксировано менее тысячи смертей за сутки.

За всю пандемию ковидом заболели 127 206 жителей Волгоградской области, стали жертвами вируса 5 393 человека. Смогли вылечиться от опасной болезни 116 299 волгоградцев. Каждый день выписка из ковидариев или с домашних больничных составляет около 600 человек. Сегодня благополучно завершили лечение 592 пациента.

Ковид в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Специалисты отмечают улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области. Снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, что позволило некоторым больницам перестать быть инфекционными стационарами и вернуться к обычному режиму работы. Об этом рассказала главный внештатный специалист инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова.