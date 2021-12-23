ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Наша подборка оригинальных и полезных аксессуаров марки Volkswagen обязательно порадует вас и ваших близких.
Цена. 835,00 руб.
Цена. 2 842,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 649,55 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 1 988,20 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 2 874,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 2 093,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 6 773,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена. 1 894,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Цена.578,00 руб.
Цена. 605,00 руб.
Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Приезжайте в Официальный сервисный центр Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане и выберите подарки для себя и своих близких.
Ул. Землячки, 82Г
Тел.: +78442 781 333
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Перевод:
[1] iTouch - (англ.) специальные перчатки для сенсорных экранов, транслитерация Айтач.
[2] Golf VII MQB - (англ.) силиконовый чехол для ключей Volkswagen, транслитерация Гольф VII ЭМКьюБи.
[3] GTI - (англ.) это вариант термина GT, который присваивается автомобилям, сочетающим спортивный дизайн и высокую производительность, транслитерация ДжиТиАй.
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