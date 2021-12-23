ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Наша подборка оригинальных и полезных аксессуаров марки Volkswagen обязательно порадует вас и ваших близких.

1.Перчатки iTouch[1] с медной нитью в кончиках большого, указательного и среднего пальцев для работы с сенсорной панелью.

Артикул: 5G0084340B 041

Цена. 835,00 руб.

2.Универсальный дорожный органайзер для безопасного хранения мобильного телефона, загранпаспорта, посадочного талона, банковских карт.

Артикул: 000087703PA

Цена. 2 842,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

3.Голубой силиконовый чехол для ключа Golf VII MQB[2], ключ с 3 клавишами.

Артикул: 000087012AN3H1

Цена. 649,55 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

4.Вязаная шапка, с отворотом и желтой этикеткой с логотипом VW.

Артикул: 5H0084303

Цена. 1 988,20 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

5.Удобный, Водонепроницаемый рюкзак, выдерживает давление 300 мм вод. ст. Имеет большой прорезной карман спереди с застёжкой-молнией со светоотражающим покрытием текстильной ленты, идеален для путешествий.

Артикул: 5H6087327

Цена. 2 874,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

6.Термокружка GTI[3] ,с матовой чёрной поверхностью. Имеет нескользящую поверхность, отлично сохраняет температуру.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

7. Потрясающий набор принадлежности для гриля. Комплект состоит из трех предметов: вилка, щипцы, лопатка. Выполнен из нержавеющей стали, с деревянными ручками.

Артикул:7Е9069607

Цена. 2 093,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

8. Детские пластиковые санки из коллекции GTI[3]. Легкие и удобные при перемещении, но при этом очень прочные. Отличный подарок для вашего ребенка.

Артикул:1Н0050504

Цена. 6 773,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

9.Керамическая копилка в виде автомобиля Volkswagen Beetle.

Артикул:111087709

Цена. 1 894,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

10.Керамическая кружка с логотипом Volkswagen.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Артикул: 000069601BR

Цена.578,00 руб.

11.Записная книжка нежно-голубого цвета с прорезиненной обложкой.

Артикул:000087216АН

Цена. 605,00 руб.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Приезжайте в Официальный сервисный центр Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане и выберите подарки для себя и своих близких.

Ул. Землячки, 82Г

Тел.: +78442 781 333

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Перевод:

[1] iTouch - (англ.) специальные перчатки для сенсорных экранов, транслитерация Айтач.

[2] Golf VII MQB - (англ.) силиконовый чехол для ключей Volkswagen, транслитерация Гольф VII ЭМКьюБи.

[3] GTI - (англ.) это вариант термина GT, который присваивается автомобилям, сочетающим спортивный дизайн и высокую производительность, транслитерация ДжиТиАй.

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