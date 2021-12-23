«Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 лучших операторов по обращению с отходами

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Рейтинг составлен по итогам 11 месяцев 2021 года. Волгоградский регоператор занял 15 место в списке двадцати лучших.

Как отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев, рейтинг дает возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Часть информации для рейтинга собрали из данных федеральной схемы обращения с отходами, другие - в результате социологического опроса.

Согласно оценочным критериям ППК РЭО «Ситиматик-Волгоград» набрал 92,6 баллов из ста возможных. На итоговую позицию компании в рейтинге повлияли, в том числе, собираемость платежей за вывоз отходов, работа с волонтерами, уровень удовлетворенности населением, а также просветительские акции.

По заявлению главы ППК РЭО, такой «Зеленый рейтинг» теперь будут составлять ежегодно.

Отметим, что ООО «Ситиматик-Волгоград» оказывает услуги регионального оператора по обращению с ТКО на всей территории Волгоградской области. С 1 января 2019 года компания отвечает за экологически безопасное обращение с ТКО и контролирует их потоки по всей территории Волгоградского региона (6 городских округов, 32 муниципальных района и почти полторы тысячи населенных пунктов). В эксплуатации регионального оператора находится мусоросортировочная станция с проектной мощностью переработки ТКО 50 000 т/год, что позволяет производить отбор и реализовывать не менее восьми полезных фракций.

Кроме этого, компания реализует активную просветительскую деятельность. С 2020 года сотрудники регоператора проводят экологические уроки в школах региона, которыми на сегодняшний день уже охвачено более тысячи учеников. Разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», наглядные методические материалы которой пригодны для самостоятельного использования на сайте компании.

В текущем году к сотрудничеству при проведении экоакций регоператором было привлечено порядка тысячи волонтеров, с которыми были реализованы более 30 мероприятий, в том числе, федерального масштаба, таких как «Вода России» и «Чистые игры».

В предстоящем году «Ситиматик-Волгоград» готовит к открытию пункт приема вторсырья «Вторматик» в одном из районов областного центра, где жители Волгограда смогут сдавать вторичные материальные ресурсы (ВМР) и получать за них денежные средства.