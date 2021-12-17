Французские автомобили совершили экспериментальный пробег по российскому Крайнему Северу

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Renault Kaptur и Arkana: испытание «полюсом холода»

Автомобили французского Renault давно и уверенно «освоились» в России, пользуются высоким спросом за надежность, выносливость и экономичность, а продажи моделей бренда ежегодно растут. Однако вопрос о том, насколько эти автомобили приспособлены к сложному российскому климату до сих пор оставался открытым.

Чтобы снять все возможные сомнения, российский офис Renault провел экстремальный эксперимент: популярные кроссоверы бренда Kaptur и Arkana были отправлены в зимнюю Сибирь, где совершили продолжительный «марш-бросок» по таежным трассам от Якутска до Магадана через Оймякон, где находится метеостанция «Полюс холода».

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

«Большое северное приключение» кроссоверов Renault продолжалось почти неделю и проходило по маршруту Якутск – Хандыга – Оймякон – Томтор - Усть-Нера – Кадыкчан – Сусуман – Магадан. Протяженность практически «бездорожного» маршрута составила около 2.700 километров, а климатические условия оказались запредельными – снег и мороз от -35 до -58С.

В автопробеге участвовали несколько кроссоверов Kaptur и купе-кроссоверов Arkana. Полноприводные автомобили были укомплектованы климатоустойчивыми турбомоторами TCe 150[1], работающими в паре с автоматической трансмиссией последнего поколения CVT X-Tronic[2]. В движки было залито специально разработанное для автомобилей Renault низкотемпературное моторное масло Castrol Edge 0W-40 RN17 RSA[3] с инновационной технологией Fluid Titanium[4].

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Важно! Турбодвигатель TCe 150 начал использоваться конструкторами Renault в 2019 году – он входил в комплектацию купе-кроссоверов Arkana, а позже был принят для установки на модели Kaptur. За полтора года было установлено более 16 тысяч моторов, которые показали себя исключительно надежно, без ремонтов преодолели пробег в 100 тысяч километров и ни разу не потребовали замены.

Моторы и подвеска безупречно справились с экстремальным путешествием по заснеженному бездорожью и грунтовым дорогам, с перепадами высот до 1200 метров. При этом, движки работали на топливе, которое заправлялось на местных АЗС по маршруту следования.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Продемонстрировала свою надежность и система Renault Start[5], отвечающая за дистанционный запуск двигателя и выбор режимов прогрева силовой установки при сверхнизких внешних температурах (ниже -20С). Автомобили без особых проблем выполняли самостоятельный холодный запуск двигателя даже после 8 часов стоянки при температуре -52С.

Пакет «зимних опций» в суровых условиях Крайнего Севера оказался предельно функциональным и эффективно защищал водителей кроссоверов Renault. Полезными оказались опции подогрева рулевого колеса, сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также быстрый обогрев салона электрическим нагревателем системы климат-контроля. Всю неделю, пока продолжалась поездка, люди в салонах авто чувствовали себя тепло и комфортно.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В салоне официального дилера Renault в Волгограде – компании «Волга-Раст» полноприводные купе-кроссоверы Arkana с двигателем TCe 150[1] можно приобрести от 1.745.000 рублей. Кроссовер Kaptur с такой же комплектацией будет стоить от 1.656.000 рублей.

Перевод:

[1] TCe 150 - (англ.) климатоустойчивый турбомотор, транслитерация ТЦе 150.

[2] CVT X-Tronic - (англ.) автоматическая трансмиссия последнего поколения, транслитерация ЦВТ Икс-Троник.

[3] Castrol Edge 0W-40 RN17 RSA - (англ.) полностью синтетические моторные масла, в которых воплощены самые прогрессивные технологии компании Castrol, транслитерация Кастрол Эдж 0В-40 РН17 РСА.

[4] Fluid Titanium - (англ.) технология трансформации масла под давлением, транслитерация Флюид Титаниум.

[5] Renault Start - (англ.) система позволяет дистанционно завести и прогреть двигатель к началу поездки, а также отрегулировать заранее температуру воздуха в салоне, транслитерация Рено Старт.

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