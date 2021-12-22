«ЕвроХим» победил в конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для России — 2021»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко победила в конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «За лучшие региональные программы в рамках нацпроектов и Целей устойчивого развития ООН».

Программа направлена на продвижение лучших практик по устойчивому развитию регионов, объединение усилий бизнеса, общества и власти по созданию лучшего будущего нашей страны.

Социальная программа «ЕвроХима» направлена на создание новейшей общественной инфраструктуры, развитие в малых городах высококлассного образования, современной медицины, поддержку культуры, наследия и проектов местных сообществ, созданию общественных пространств и обновлению городской среды для людей.

Так, в Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалий» инициирует строительство парка, который станет в перспективе современным, уютным и красивым местом для отдыха жителей и гостей города.

Еще одна компания предпринимателя Андрея Мельниченко - СУЭК - победила в номинации «ESG-Проект года» с программой по развитию медицины здравоохранения в регионах.

Ранее компания «ЕвроХим» победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2021», вышла в финал Всероссийского конкурса #МыВместе, получила награду «Форума доноров» «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России», а также победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».