УЦН 2.0: мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 33 малых поселения Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Проект реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минфцифры) и включает установку вышек связи в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей. Проект УЦН 2.0 на Юге России охватит 2 428 населенных пунктов до конца 2030 года.

«В Волгоградской области цифровые технологии внедряются во многие сферы деятельности предприятий и организаций. Реализация федерального проекта УЦН 2.0 дает сельчанам широкий доступ к информации и онлайн услугам. Это и улучшает качество жизни на селе, и делает ее более привлекательной для проживания и работы. Эти факторы важны для нас, так как способствует развитию региона в целом», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Технические специалисты национального цифрового провайдера установили базовые станции сотовой связи в хуторах Приморский, Братский, Светлый Лог и Степной Калачевского района, Новоцарицынский Клетского района, Самолшинский и Исакиевский Алексеевского района; селах Александровка и Краснополье Киквидзенского района, Студено-Яблоновка Городищенского района, Краснополье Нехаевского района, с. Крячки Котовского района, с. Беляевка Старополтавского района; поселках Луговой Светлоярского района, Максима Горького Среднеахтубинского района, Восьмое марта Ленинского района и других малых населенных пунктах региона.

«Волгоградская область занимает большую территорию, и наличие современной связи для небольших деревень и хуторов имеет огромное социальное значение. Теперь для сельчан становятся доступными электронные государственные услуги, дистанционное образование и прочие возможности беспроводного интернета и мобильной связи. Программа рассчитана на несколько лет, поэтому в следующем году мы продолжим строительство базовых станций», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

До конца 2030 года современная связь появится в более чем в 24 тыс. малых поселений во всех регионах страны. На Юге России до 2030 года она станет доступна в 2 428 населенных пунктах.

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