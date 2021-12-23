Дети получают подарки к Новому году от «Красного Октября»

Новый год – время подарков. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Новый год – время подарков, чудес и исполнения желаний. Поэтому на металлургическом комбинате «Красный Октябрь» к зимним праздникам по давней традиции готовят сладкие сюрпризы для детей заводчан. В этом году две тысячи мальчишек и девчонок порадуют сладости, упакованные в праздничные посылки. Сундучки с конфетами со снеговиком и разноцветными шарами отвезут с поздравлениями и в Золотаревскую школу-интернат в Палласовском районе.

Шефство над школой-интернатом в поселке Золотари волгоградские металлурги взяли еще 17 лет назад и с тех пор регулярно оказывают необходимую помощь. Каждый год сталевары поздравляют детей с Днем знаний и с Новым годом. Привозят не только сладкие подарки и канцтовары, но и помогают обновлять материально-техническую базу образовательного учреждения, организовать ремонт, закупить оборудование. Гостей с «Красного Октября» в школе всегда принимают с радостью.

По давней традиции на «Красном Октябре» каждый год на 1 сентября все необходимое для учебы получают и будущие первоклассники – дети заводчан. А на летних каникулах предприятие организует отдых ребят в оздоровительных лагерях.

Получат новогодний подарок и сотрудники металлургического завода «Красный Октябрь». В январе 2022 года им второй раз за год поднимут заплату - оклады вырастут сразу на 20%. Кроме того, 23 декабря управляющий директор АО «Корпорация Красный Октябрь» Константин Волков и председатель профкома предприятия Юрий Лутченко подписали новый Коллективный договор. В документе прописаны права и социальные гарантии для заводчан на 2022 год с учетом предложений, поступивших из цехов и структурных подразделений.

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