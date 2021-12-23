Жители Волгограда просят Владимира Путина отремонтировать разваливающиеся объекты на Мамаевом кургане и музей-панораму

Кадр с трансляции "Первого канала"

23 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, в которой принимают участие представители волгоградских СМИ. Во время разговора главы государства с журналистами вопросы удалось задать корреспонденту «Муниципального телевидения Волгограда» Анне Короховой. Она попросила президента России о федеральной поддержке восстановления мемориалов Сталинградской битвы. Ведь даже на Мамаевом кургане есть объекты, которым требуется обновление.

- Наш город-герой является крупнейшим центром патриотического воспитания. Вы неоднократно акцентировали внимание на значимости Сталинградской битвы в вопросах сохранения исторической памяти о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Важным элементом этой работы является сохранение мемориалов. К 75-летию Победы на Мамаевом кургане была восстановлена скульптура «Родина-мать зовет!». Однако на Мамаевом кургане остается множество объектов, которые остро нуждаются в реставрации, в том числе музей-заповедник «Сталинградская битва». Есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку для реставрации объектов? – задала вопрос журналист из Волгограда.

- Конечно, к таким знаменательным датам, тем более в Волгограде, нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали. Я себе об этом сделал пометку. Но у нас осуществляется эта поддержка, не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Я проверю, если этого недостаточно. И, если что-то нужно своевременно сделать к знаменательным датам, мы это сделаем.

Скульптуру "Родина-мать зовет!" реставрировали с 2017 по 2020 год Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, в прошлом году на Мамаевом кургане завершилась реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!». С результатами работ ознакомилась во время визита в город Министр культуры РФ Ольга Любимова. Она рассказала про дальнейшее обновление главной высоты России, пообещав продолжить комплекс к Волге.

- Мы знаем, что у изначально у Вучетича была задумка очень большая. Он хотел довести этот проект до самой Волги. Наверное, для нас пришло время принимать решение и продолжать этот проект, - заявила в июне 2021 года Ольга Любимова. Больше к вопросу продления комплекса в Волгограде не возвращались.

Возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в центре Волгограда продолжаются работы по обновлению обелиска «Штык» и огибающее его «Знамя». Восстановление, на которое было выделено более 34 миллионов рублей, завершится в следующем году. Стоящая рядом мельница Гергардта, которая является свидетелем жутких бомбардировок Сталинграда, также требует внимания. В марте у нее частично обрушился фронтон, противоаварийные работы начались только осенью.

Весной 2021 года у мельницы Гергардта у музея-панорамы "Сталинградская битва" обрушился фронтон. Фото: Олег Димитров.

В разрушенном состоянии у музея-панорамы стоит большой фонтан. Бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин отмечал, что уже готов проект реставрации. Но после его смерти к работам так и не приступили.

В мае 2021 года на состоявшемся в Волгограде Первом всероссийском форуме ветеранов местный совет обратился к губернатору Андрею Бочарову с просьбой к 80-летию Великой Победы завершить реконструкцию мемориального комплекса на Мамаевом кургане и всего музея-заповедника «Сталинградская битва». Это предложение было включено в итоговую резолюцию форума.